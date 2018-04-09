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Крупный российский холдинг направит 27,7 млрд рублей на развитие АПК Курской области

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:06 UTC+3 КУРСК КУРСК 9, апреля. /ТАСС

По словам гендиректора компании "Русский Дом" Олега Кананыхина, инвестпрограмма связана со строительством сухопутного зернового терминала в регионе

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КУРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Компания "Русский Дом" в течение пяти лет планирует инвестировать в развитие агропромышленного комплекса Курской области 27,7 млрд рублей. В основном инвестиционная программа аграрного холдинга будет связана со строительством сухопутного зернового терминала в регионе, который станет одним из крупнейших в Европе, сообщил в понедельник во время встречи с губернатором области Александром Михайловым гендиректор компании Олег Кананыхин.

"В планах на 2018 год у нас увеличить инвестиции, в прошлом году мы потратили 1,8 млрд рублей, в этом году у нас будет свыше 2 млрд рублей. В основном инвестиционная программа связана с реализацией проекта строительства сухопутного зернового терминала на базе Щигровского комбината хлебопродуктов. Этот терминал будет беспрецедентным не только для Курской области, но и всей России и один из крупнейших в Европе", - сказал Кананыхин. Как уточнили в администрации региона, за пять лет компания "Русский Дом" планирует направить порядка 27,7 млрд рублей на развитие АПК Курской области.

Уникальный для России проект "Строительство и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур" стоимостью 2,6 млрд рублей реализуется в Курской области с 2016 года. Ввод в эксплуатацию сухопутного зернового терминала планируется на 2019 год. Он позволит одновременно хранить до 200 тыс. т зерна, ежедневно принимать до 10 тыс. т и отгружать по одному железнодорожному маршруту до 4,5 тыс. т зерна.

Аграрный холдинг "Русский Дом" работает в Курской области, производя зерно и поставляя его более чем в 20 стран мира, а также обеспечивает около 6% внутреннего спроса на пивоваренный ячмень, занимается растениеводством и животноводством. Центральный офис компании находится в Курске.

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