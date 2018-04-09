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"Почта России" самостоятельно займется тестированием дронов для доставки посылок

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что использование дронов для доставки почты в России целесообразно из-за географических и климатических особенностей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "Почта России" самостоятельно займется вопросом тестирования дронов для доставки посылок и проведет сотни испытаний. Об этом рассказал гендиректор почтового оператора Николай Подгузов в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи.

В начале апреля в Бурятии неудачей завершился первый в России опыт по доставке почтовых отправлений беспилотником. Аппарат должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай, расположенное в 65 км к юго-западу от столицы республики. За запуском аппарата в качестве приглашенных гостей наблюдали глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Но сразу после взлета дрон врезался в здание.

"Теперь уже совершенно точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься", - ответил Подгузов на вопрос, продолжит ли "Почта России" тестирование дронов для доставки посылок. "Нас действительно пригласили на презентацию дрона, к которому присоединили коробку, в которую должны были положить посылку, - рассказал глава компании. - Краш-тест прошел успешно".

По словам Подгузова, теперь "Почта России" будет активно заниматься этим вопросом самостоятельно. "Мы выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты. И проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны о том, как мы этот вопрос решаем в "Почте России", - отметил он.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в свою очередь подчеркнул, что использование дронов для доставки почты в России целесообразно из-за географических и климатических особенностей. "Если бы мы были каким-то компактным государством, как Сингапур или Люксембург, там не нужно было бы ничего использовать, там можно автомобилем или каким-то другим транспортом это довезти. А у нас зачастую проблема такая - мы даже самолетом добрасываем груз за 3-5 дней до какого-то центра субъекта, а дальше у нас большая проблема доставки его на расстояние ориентировочно 100 км. Поэтому как только появится реально работающая надежная технология недорогой доставки таких грузов, то "Почта России" точно будет крупным ее заказчиком", - сказал Никифоров.

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Подгузов, Николай Радиевич Цыденов, Алексей Самбуевич Никифоров, Николай Анатольевич
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