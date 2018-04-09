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Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи стартовала в Москве

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В частности, в церемонии открытия приняли участие заместитель министра финансов и руководитель Роспотребнадзора

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Открытие IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
Открытие IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
Открытие IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
© Михаил Почуев/ТАСС
©  Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
© Михаил Почуев/ТАСС
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Открытие IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
© Михаил Почуев/ТАСС
©  Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи открылась в Московском Дворце пионеров, в рамках события запланировано проведение более 30 тыс. мероприятий по всей стране.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сопредседатель подгруппы по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг Группы двадцати (G20) Анна Зеленцова, ключевые эксперты проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

"Неделя финансовой грамотности стала хорошей традицией. Мы проводим ее уже четвертый год в рамках Проекта повышения финансовой грамотности населения. Каждое подобное мероприятие несет не только образовательную и социальную миссию, но и является вкладом в развитие российской экономики. В том числе благодаря регулярному проведению Недель дети, молодежь и их родители учатся ответственному отношению к финансам. В текущем году мы решили разнообразить нашу неделю за счет спортивных мероприятий и рассчитываем вовлечь в этот процесс как можно больше молодежи и детей", - отметил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

В день открытия прошел турнир по "Финболу" - интеллектуальному соревнованию по финансово-футбольной тематике. Футбольную тематику выбрали в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу.

В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в условиях стремительного развития технологий и увеличения объема финансовых услуг потребители не успевают адаптироваться и сориентироваться, как правильно себя вести. "Чем больше и быстрее мы научим население не ошибаться и правильно вести себя, тем больше мы сохраним для них денег, спокойствия, благополучия и здоровья", - считает Попова.

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуют с 2011 года. Главная цель - повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным средствам, навыков управления личным и семейным бюджетом. В Неделе финансовой грамотности 2017 года приняли участие свыше 1,2 млн детей и подростков по всей стране.

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Попова, Анна Юрьевна
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