Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЦСР заявили о незначительном развитии в РФ потенциала контрактной системы закупок

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Эксперты отмечают, что в современной экономике госзаказ играет фундаментальную стратегическую роль

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Контрактная система закупок в России привлекает объем средств, равный 31-37% ВВП страны, но ее потенциал незначительно задействован в российской экономике. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Белая книга закупок", призванном усовершенствовать контрактную систему в РФ.

"В России в контрактную систему (госзаказ и закупки компаний с государственным участием) привлекается объем средств, равный 31-37% ВВП страны. Однако стратегический потенциал контрактной системы пока задействован лишь в незначительной степени", - говорится в документе.

Эксперты ЦСР отмечают, что в современной экономике госзаказ играет фундаментальную стратегическую роль, а период, когда он рассматривался упрощенно, в качестве правил снабжения государственных органов, остался в прошлом.

"Сейчас на первый план вышел системообразующий потенциал госзаказа, экономическая суть которого заключается в трансформации государственного спроса в факторы экономического развития", - указывают в ЦСР.

Эксперты приводят пример 16 российских регионов, усовершенствовавших механизмы госзакупок, которые должны увеличить вклад контрактной системы в общие результаты социально-экономического развития.

"Соответствующая стратегия полагается на системное обновление трех факторов: состава участников, архитектуры управления и технологической платформы закупок. Для этого требуются действия, в отношении которых нет устоявшихся мнений", - говорится в документе.

Эксперты ЦСР также считают, что пассивное ожидание того, что в будущем контрактная система станет совершеннее только за счет постоянно изменяемых законов - №44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и №223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") - вряд ли можно назвать эффективным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Де Мистура выступит в понедельник перед Совбезом ООН
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций
7
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости