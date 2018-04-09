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РФ сняла запрет на импорт растительной продукции из Абхазии

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

При этом сохраняется запрет на провоз растительной продукции в ручной клади путешественников

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© Александр Попов/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 10 апреля снял запрет на импорт растительной продукции из Абхазии, говорится в сообщении регулятора.

Очаги распространения коричнево-мраморного клопа, наличие которого в продукции послужило причиной запрета, на территории Абхазии ликвидированы, сообщил Россельхознадзор.

"Ключевым условием поставок товарных партий растительной продукции является проведение экспертами Россельхознадзора предотгрузочного контроля. Таким образом, каждая партия подкарантинной продукции, сформированная для отгрузки в РФ, подлежит контролю со стороны уполномоченных должностных лиц Россельхознадзора", - отмечает ведомство.

При этом сохраняется запрет на провоз растительной продукции из Абхазии в ручной клади путешественников, поскольку они могут перевозить продукцию, не прошедшую контроль, сообщил Россельхознадзор.

В конце марта делегация Минсельхоза России во главе с первым заместителем министра Джамбулатом Хатуовым прибыла в Абхазию для координации борьбы с коричнево-мраморным клопом, уничтожившим в 2017 году половину урожая цитрусовых. Российская сторона предложила пять видов химических препаратов, которые должны обеспечить защиту всех культур и видов, которые производятся в Абхазии. Партия препаратов по поручению Минсельхоза будет передана Абхазии.

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