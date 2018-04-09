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Итальянские инвесторы посетят Адыгею в рамках развития сотрудничества

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:46 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 9, апреля. /ТАСС

Как ожидается, в состав делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности

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МАЙКОП, 9 апреля. /ТАСС/. Делегация итальянских предпринимателей во главе с послом Италии в РФ Паскуале Терраччиано прибудут в Адыгею в рамках развития сотрудничества. Визит бизнес-миссии ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

"Необходимо максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Важно использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне с участием посла Италии в РФ", - отметил Кумпилов.

Ожидается, что в состав итальянской делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности - банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, туристской, ресторанной, косметической и других.

По словам главы республики, всем заинтересованным ведомствам поручили подготовить возможные предложения о сотрудничестве. "В частности, в числе перспективных направлений - расширение торгово-экономического сотрудничества с Италией", - подчеркнул Кумпилов.

Адыгея развивает сотрудничество с Италией с 2012 года в рамках укрепления российско-итальянских отношений. В частности, в республике реализуются проекты с применением итальянских технологий в сельском хозяйстве.

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