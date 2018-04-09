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Новую систему обращения с отходами в ХМАО обсудят на Югорском промышленном форуме

Экономика и бизнес
9 апреля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ключевым докладом станет выступление представителя департамента промышленности ХМАО, сообщил замгендиректора Фонда развития Югры Павел Ващенко

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Новую систему обращения с отходами в Югре обсудят на промышленном форуме, который пройдет 10 и 11 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом в понедельник ТАСС сообщил заместитель гендиректора Фонда развития Югры Павел Ващенко.

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"В рамках круглого стола "Новая система обращения с отходами. Возможности создания новых производств" планируется обсуждение государственной политики в сфере полигонов ТКО на территории Югры, перспектив создания возможностей по вовлечению отходов во вторичный оборот на базе существующих полигонов, внедрения современных технологий переработки отходов", - сказал собеседник агентства.

По его данным, ключевым докладом станет выступление представителя департамента промышленности Югры. "Его доклад посвящен внедрению новой системы обращения с отходами в нашем регионе, он расскажет о первом опыте. Также в рамках круглого стола будет презентован опыт регионального оператора, который занимается переработкой твердых бытовых отходов, и механизмы государственно-частного партнерства в области обращения с отходами. По итогам мероприятия будет выработана резолюция", - пояснил он.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на окружной департамент общественных и внешних связей, что сеть из пяти межмуниципальных полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО) появится в ХМАО-Югре до 2021 года. Согласно новой схеме, предполагается не только захоронение, но и вторичная переработка сырья. Также в департаменте отметили, что полный переход на новую систему обращения с отходами осуществят в Югре до 1 января 2019 года, выбор региональных операторов должен произойти до 1 мая 2018 года. Главное звено в этой системе - территориальная схема по обращению с ТКО, в которой появится информация о местах накопления отходов, их сбора, переработки и утилизации, транспортная доступность.

О форуме

Югорский промышленный форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 апреля, он будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО "Югра-Экспо" при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.

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