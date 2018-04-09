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Всемирный банк и РФ продлили совместный проект по финграмотности до 2020 года

Экономика и бизнес
9 апреля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Изначально проект должен был завершиться в апреле 2019 года

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Координатор проекта Минфина России по финансовой грамотности Анна Зеленцова

Координатор проекта Минфина России по финансовой грамотности Анна Зеленцова

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия и Всемирный банк (ВБ) продлили совместную работу над проектом повышения финансовой грамотности в России до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщила координатор проекта Минфина РФ Анна Зеленцова в кулуарах открытия IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

"Проект продлен, он был до апреля 2019 года, теперь - до конца декабря 2020 года специально продлили под реализацию Стратегии финансовой грамотности РФ, чтобы плавно перейти", - сказала Зеленцова.

По ее словам, дополнительных средств от Всемирного банка на продление проекта не потребуется. "Всемирный банк продолжает оказывать нам техническое содействие. Совместный проект позволяет нам проводить международные запуски и привлекать международных экспертов", - сообщила она.

По информации Зеленцовой, параллельно с проектом Минфином будет вестись подготовка государственной программы под реализацию Стратегии финансовой грамотности. Программа будет рассчитана на 2021-2023 годы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в сентябре 2017 года подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Согласно документу, на первом этапе, который намечен на 2017-2019 годы, будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности населения. Второй этап (2020-2023 годы) предусматривает продолжение повышения уровня финансовой грамотности в соответствии с целевыми показателями.

Минфину поручено осуществлять мониторинг и контроль по реализации стратегии.

IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи стартовала 9 апреля 2018 года на Воробьевых горах в Москве. В рамках Недели запланировано проведение более 30 тысяч мероприятий по всей стране.

Программа посвящена вопросам финансового воспитания в кругу семьи, грамотному потреблению и сбережению, безопасности покупок и платежей. Неделя проводится в рамках проекта Минфина РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" при участии Центрального банка Российской Федерации.

Минфин реализует этот проект с 2011 года. Главная цель - повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. В рамках Недели финансовой грамотности 2017 года прошло более 30 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 1,2 млн детей и подростков по всей стране.

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