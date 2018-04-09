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TamTam вошел в топ-5 мессенджеров в Иране

Экономика и бизнес
9 апреля, 19:22 UTC+3

В сутки в приложении регистрируются до 50 тыс. пользователей

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ТАСС, 9 апреля. Российский мессенджер TamTam, продукт компании Mail.Ru Group, в начале апреля вошел в топ-5 мобильных приложений в Иране. Об этом говорится в сообщении Mail.Ru Group.

С начала апреля в мессенджере на всех платформах регистрируются до 50 тыс. пользователей в сутки. Выросло и число авторов контента в Иране: за несколько дней в TamTam появилось более 30 тыс. новых каналов. В результате мессенджер вошел в топ-5 мобильных приложений в категории "Коммуникации" в иранском Google Play, где сейчас находится на четвертом месте.

7 апреля власти Ирана заблокировали доступ к TamTam на всех платформах, однако спустя сутки пользователи нашли способы обхода блокировки: в результате 9 апреля аудитория TamTam полностью восстановилась и продолжила рост.

В феврале 2018 года в TamTam появился интерфейс на арабском языке и фарси, локализация всех переписок и отображение интерфейса справа налево. После этого TamTam стал набирать популярность в странах Ближнего Востока, однако регулярно подвергается ограничительным мерам со стороны властей. Помимо блокировки в Иране, к мессенджеру был ограничен доступ в Объединенных Арабских Эмиратах: пользователи этой страны потеряли возможность совершать голосовые и видеозвонки в TamTam.

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