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Правительство утвердило план работы по продвижению технологий беспилотного транспорта в РФ

Экономика и бизнес
9 апреля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Распоряжение предусматривает совершенствование законодательства и устранение административных барьеров

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило дорожную карту, которая предусматривает, в том числе, развитие технологий беспилотного транспорта, систем содействия водителю, принципов использования автотранспорта на альтернативных видах топлива, говорится в справке к распоряжению, размещенному на официальном сайте правительства РФ.

Само распоряжение предусматривает совершенствование законодательства и устранение административных барьеров в рамках реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Автонет".

"План включает 75 пунктов, предусматривающих развитие и продвижение технологий беспилотного транспорта, сервисных телематических платформ, навигационных технологий, систем содействия водителю, технологий кибербезопасности, систем беспроводной связи нового поколения, технологий в сфере электротранспорта, других автотранспортных средств, использующих альтернативные виды топлива, и связанных с ними сервисов", - говорится в материалах к документу.

Распоряжение внесено Минпромторгом РФ. Как сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 по 2035 годы. Первый этап должен быть завершен в 2020 году.

Исполнением мероприятий дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные органы исполнительной власти при участии рабочей группы НТИ "Автонет".

В частности, предлагается создать условия, обеспечивающие возможность вывода на рынок транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, установить налоговые льготы для продажи электромобилей и гибридных автомобилей, определить правовой статус "больших данных" на транспорте, отметили в пресс-служба "национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению "Автонет".

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