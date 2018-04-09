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АКРА: новые санкции США существенно отразились на стабильности финансовой системы РФ

Экономика и бизнес
9 апреля, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что значение индекса ACRA FSI все еще далеко от границы обозначения перехода в режим финансового кризиса

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Новые санкции США, введенные 6 апреля, существенно отразились на стабильности российской финансовой системы, говорится в обзоре Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА). Такие выводы в АКРА сделали на основании индекса финансового стресса (ACRA FSI), которое составляет агентство.

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Ранее США ввели санкции в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. За объявлением о данных мерах последовало существенное ослаблению рубля и российского рынка в целом.

"Сегодня индекс ACRA FSI существенно вырос относительно уровня пятницы на 0,2 пункта, достигнув максимального значения с начала марта (0,76 пункта), - отмечается в пресс-релизе агентства. - Для сравнения, в 2014 году, когда были введены санкции против крупнейших российских государственных банков, индекс ACRA FSI вырос за один день на 0,1 пункта".

Вместе с тем в АКРА подчеркнули, что значение индекса ACRA FSI все еще далеко от границы, которая обозначает переход в режим финансового кризиса - 2,5 п.

На фоне антироссийских санкций индекс Мосбиржи завершил торги понедельника снижением на 8,34%, до 2090,88 пункта, индекс РТС просел к закрытию торгов на 11,44%, до 1094,98 пункта.

Российский рубль также существенно ослаб к иностранным валютам. По состоянию на 19:05 мск курс доллара вырос на 3,2% к уровню закрытия торгов 6 апреля, до 60,04 руб., евро - на 3,59%, до 73,94 руб. При этом котировки европейской валюты в пике достигали уровня в 75,35 руб. В последний раз курс евро находился выше 75 руб. 3 августа 2016 года.

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