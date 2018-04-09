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Санкции США спровоцировали "черный понедельник" на российском рынке

Экономика и бизнес
9 апреля, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В лидерах падения оказались акции подконтрольного Олегу Дерипаске "Русала"

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© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Новые санкции США отправили рубль и российские акции на минимумы прошлых лет. Несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Московской биржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.

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По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс рубля к доллару на Мосбирже на 18:50 мск снизился на 3,4%, до 60,15 рубля - минимума с ноября 2017 года, к евро - на 3,8%, до 74,08 рубля - минимума с августа 2016 года. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% - до $68,2 за баррель.

США ввели 6 апреля санкции в отношении семи российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В "черный список" попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Ограничения распространяются на подконтрольные Дерипаске промышленную группу "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компанию B-Finance, группу En+, "Евросибэнерго", "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

Прогнозы аналитиков

В лидерах падения в понедельник оказались акции подконтрольного Дерипаске "Русала", который утром объявил о возможном техническом дефолте из-за санкций США (-20,35%). За "Русалом" следуют бумаги "Полюса" (-18,31%), обыкновенные акции "Мечела" (-19,26%). обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-17,04% и -13,44% соответственно), обыкновенные акции Polymetal (-12,66%), акции "Мегафона" (-9,77%), ТМК (-9,15%), "Аэрофлота" (-8,46%) и ВТБ (-9,03%).

"Распродавали все наиболее ликвидные фишки, что, естественно, связывают с опасениями новых ограничений для российских компаний", - комментирует ситуацию на рынке аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

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Во вторник ситуация может "несколько успокоиться", индекс РТС может оказаться на уровне 1000-1100 пунктов, а индекс Московской биржи - 2000-2100 пунктов, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Негативная динамика рынка облигаций и новости о санкциях оказали соответствующее давление на российский рубль. Мы считаем, что пара доллар/рубль завтра перейдет в диапазон в 59-61 руб., а пара евро/рубль - также в новый диапазон в 73,5-75 руб.", - прогнозирует она.

"Недооцененность рубля к нефти очень сильна... Полагаем, что рубль со временем вернет потери, отыгрывая свою недооцененность к нефти", - пишут в обзоре аналитики "ВТБ Форекс".

Вполне возможно, что "быки" попытаются воспользоваться техническими факторами и развернуть рынок над отметкой 2000 по индексу Мосбиржи. "Если же индекс Мосбиржи пробьет эту двойную поддержку, следующей целью снижения станет уровень 1800 пунктов", - полагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

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