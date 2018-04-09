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Два рейса Lufthansa из Петербурга в Германию 10 апреля отменяются из-за стачки госслужащих

Экономика и бизнес
9 апреля, 20:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, апреля. /ТАСС

В авиакомпании сообщили, что пассажирам предложат альтернативные варианты перелетов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Lufthansa отменяет два рейса из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен (Германия) 10 апреля из-за стачки госслужащих в ФРГ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, пассажирам предложат альтернативные варианты перелетов.

"Будет отменен один из двух рейсов, вылетающий в Мюнхен из Санкт-Петербурга - номер LH 2567 и один из трех рейсов, вылетающих из Северной столицы во Франкфурт - номер LH 1437. Пассажирам будут предложены альтернативные варианты перелетов", - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что отмены происходят из-за забастовки персонала наземных служб аэропортов, а не сотрудников перевозчика.

По данным онлайн-табло Пулкова, рейс номер LH 2567 должен вылететь 10 апреля в 5:45 мск, еще один рейс Lufthansa номер LH 2565 в Мюнхен из Петербурга должен вылететь в 16:45 мск.

Во Франкфурт-на-Майне, по данным табло Пулкова, рейс номер LH 1437 должен вылететь в 18:00 мск 10 апреля. В этот же день также запланированы рейсы Lufthansa вылетом в 5:55 мск номер LH 1439 и в 14:05 мск номер LH 1433.

Как сообщалось ранее, германская авиакомпания Lufthansa 10 апреля отменяет более 800 полетов, в том числе рейс из Мюнхена в Москву из-за намеченной на этот день стачки госслужащих. Стачка проводится по инициативе профсоюза работников сферы услуг Verdi, который призвал работников провести акцию во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене для повышения давления перед очередным этапом тарифных переговоров с работодателями.

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