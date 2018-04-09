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Reuters: Цукерберг признал ошибки, ставшие причиной злоупотребления личными данными

Экономика и бизнес
9 апреля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Основатель Facebook заявил, что несет всю ответственность за происходящее в его компании

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Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

© EPA-EFE/Alberto Estevez

ТАСС, 9 апреля. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что он допустил ошибку, не придав достаточного внимания защите личных данных пользователей, что привело к утечке конфиденциальной информации. Об этом он заявил в понедельник в письменных показаниях Конгрессу США в связи со скандалом вокруг использования компанией Cambridge Analytica личных данных владельцев учетных записей Facebook в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа.

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"Сейчас ясно, что мы не сделали все, что от нас зависело, чтобы предотвратить использование этих инструментов во вред пользователям, а именно для распространения ложных новостей, иностранного вмешательства в выборы и риторики ненависти", - приводит агентство Reuters выдержки из показаний Цукерберга, представленных в Конгресс США. "Мы не в полной мере осознавали нашу ответственность, и это было ошибкой", - признал глава Facebook.

"Это была моя вина, и прошу прощения, - заявил Марк Цукерберг. - Я основал Facebook, я им управляю, и я несу ответственность за то, что здесь происходит".

Цукерберг провел в понедельник несколько частных встреч с влиятельными членами Конгресса США в канун назначенных на вторник слушаний в сенате, на которых он должен давать показания. Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analyticaудалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

Цукерберг 21 марта уже принес извинения за происшедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Кроме того, глава Facebook тогда заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США на слушаниях по данному вопросу.

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