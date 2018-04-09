Аксаков: Россия и Иран обсуждают взаимное признание национальных платежных карт

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия и Иран в настоящее время ведут переговоры о взаимном признании национальных платежных карт, эта тема обсуждалась в ходе состоявшегося официального визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Тегеран. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который входил в состав парламентской делегации РФ.

"Ведутся переговоры о взаимном приёме национальных платежных карт", - сказал депутат. Он отметил, что в Иране есть национальная платёжная система, которая действует только на территории этой страны.

"Есть надежда, что уже к концу года [российская] карта "Мир" уже будет работать на территории Ирана", - отметил глава думского комитета, подтвердив, что на встречах в иранской столице "обсуждался вопрос о взаимном признании национальных платежных карт".

При этом Аксаков обратил внимание, что за последние два года российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корреспондентских счетов. "И за эти два года в семь раз увеличился оборот по этим счетам, - обратил он внимание. - Наши немного "тормозили": у нас шесть-семь банков открыли корсчета, у них - более 20 банков открыли эти счета". Сейчас, по мнению Аксакова, "процесс пойдет более быстро, потому что видят, что процесс санкций необратим, и уже меньше надо на это обращать внимания".

Глава комитета Госдумы также сообщил, что в Иране "активно используют рубли для оплаты экспорта из РФ и импорта в ИРИ. "32% уже доля в их обороте наших рублей во взаимоотношениях с Россией. Это довольно существенно, у нас нет такого ни с одной страной", - констатировал он.

"Сейчас, когда мы определяем уполномоченные банки, которые работают в военно-промышленном комплексе, учитывая наше военно-техническое сотрудничество [с Ираном], они уже не обращают внимания на санкции и могут активнее внедрять это обращение [в рублях]", - полагает парламентарий.

Аксаков отметил, что в России уже работает дочерний иранский банк, но у российских банков нет "дочек" в Иране. "Я думаю, что сейчас вполне возможно, что следующим шагом станет открытие российского дочернего банка одного из банков на территории Ирана. И, соответственно, процессы пойдут быстрее", - подчеркнул он. "Тем более есть такие крупные проекты - две электростанции, электрификация железных дорог, новые транспортные коридоры", - добавил депутат.

"Я допускаю, что у нас будут опорные банки, которые будут целенаправленно работать с Ираном", - подтвердил Аксаков.

Рейтинговые агентства и аудит

При этом для расширения взаимодействия с иранской банковской системой необходимо, чтобы кредитные организации ИРИ принимали российские рейтинговые агентства, а также определили аудиторов, которых будут признавать банки РФ, продолжил глава комитета Госдумы. "У них же международные рейтинговые агентства не работают, пусть наши идут эксперты, если они дадут рейтинг этим иранским банкам, то резко возрастет интерес", - считает он.

"И плюс договориться о признании аудита, у них не работает "четверка" (основных мировых аудиторских компаний - прим. ТАСС)", - указал Аксаков. "Наши солидные компании должны договориться, чтобы аудит российских компаний мог осуществляться на территории Ирана, пояснил он. - И чтобы они определили аудиторов, которых мы могли бы признавать".

Депутат отметил, что на заседании российско-иранского делового совета председатель Торгово-промышленной палаты Ирана "говорил о прозрачности, а прозрачность - это аудиторы". "А мы не знаем [ситуацию], поскольку нет международного аудита. Не знаем, стоит ли признавать местный аудит", - добавил он.

"Наши банки, которые готовы взаимодействовать [с иранскими банками], имеют международный аудит, а иранские банки - мы не знаем, что это такое, "кот в мешке", - резюмировал политик.