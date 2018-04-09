Facebook пообещал содействие ученым, исследующим роль соцсетей в процессе выборов

ТАСС, 9 апреля. Компания Facebook пообещала предоставить доступ к личным данным своих пользователей ученым, исследующим роль этой и других социальных сетей в процессе выборов. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook по общественным коммуникациям Эллиота Шрейджа и главы исследовательского отдела корпорации Дэвида Гинсберга, опубликованном в понедельник в официальном блоге компании.

"Facebook объявляет сегодня о новой инициативе с целью содействия независимому, заслуживающему доверия исследованию роли социальных сетей в выборах, а также в целом, в демократии", - говорится в сообщении компании. Работу будет проводить группа ученых, состав которой пока не определен. Facebook заверяет, что она не будет иметь права оказывать влияние на подбор участников проекта, на их работу и их выводы. Для обеспечения независимости соцсеть не будет выделять деньги на исследование, его будут финансировать ряд крупных американских благотворительных фондов.

Поводом для проведения исследований стал скандал, вспыхнувший после того, как стало известно о несанкционированном использовании личных данных владельцев страниц в Facebook британской компанией Cambridge Analytica в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа. Подозрения в неправомерном применении данных пользователей соцсети вызвало также сотрудничество Cambridge Analytica с кампанией сторонников Brexit накануне референдума по вопросу о членстве Великобритании в ЕС.

"Мы достигли реального прогресса после Brexit и президентских выборов 2016 года в США в борьбе против фальшивых новостей, а также в противостоянии иностранному влиянию, на выборах во Франции, Германии, Алабаме и Италии, - утверждается в заявлении топ-менеджеров Facebook. - Однако предстоит сделать еще многое - и у нас еще нет всех ответов. Эта инициатива позволит Facebook получить советы и анализ сторонних экспертов для того, чтобы помочь в принятии решений и быстрее двигаться вперед."

Глава Facebook Марк Цукерберг провел в понедельник ряд частных встреч с влиятельными членами Конгресса США в канун назначенных на вторник слушаний в сенате, на которых он должен давать показания. Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.