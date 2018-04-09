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Суд отказался признать банкротом аэропорт Элисты по заявлению ФНС

Экономика и бизнес
9 апреля, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

АО "Аэропорт Элиста" задолжало ИФНС 220 млн рублей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Калмыкии не удовлетворил жалобу инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Элисте (Калмыкия) о признании банкротом АО "Аэропорт Элиста" за долг в 220 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда в понедельник.

"В удовлетворении жалобы отказать. Судебное заседание завершено", - говорится в сообщении на сайте суда.

ИФНС подала заявление в суд о признании аэропорта банкротом в декабре прошлого года. Воздушная гавань задолжала инспекции 220 млн рублей.

Аэропорт Элисты сотрудничает лишь с одним российским авиаперевозчиком - компанией "РусЛайн", которая осуществляет авиаперелеты в Москву и обратно. Отсутствие в аэропорту других операторов связано с незаинтересованностью данным маршрутным направлением.

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