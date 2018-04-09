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Министр экономики Мексики заявил о возможных сроках заключения нового соглашения NAFTA

Экономика и бизнес
9 апреля, 21:56 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 9, апреля. /ТАСС

Ильдефонсо Гуахардо также выразил надежду на то, что это позволит "значительно улучшить" ситуацию на рынках

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МЕХИКО, 9 апреля. /ТАСС/. Переговоры о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между Канадой, США и Мексикой могут закончиться достижением новой договоренности уже в начале мая. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу Televisa министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

"Мы должны знать, сможем ли мы закрыть переговоры самое позднее на первой неделе мая", - сказал Гуахардо. По его словам, существует "очень высокая вероятность, порядка 80%", что сторонам удастся достичь принципиальной договоренности. Гуахардо также выразил надежду на то, что это позволит "значительно улучшить" ситуацию на рынках, и, возможно, способствовать укреплению мексиканской национальной валюты.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года, раунды проходят в Мексике, США и Канаде.

Главный переговорщик от Канады Стив Верхул 28 марта сообщил, что заключение нового договора по НАФТА затормозилось из-за позиции США по ряду аспектов, касающихся автомобильной отрасли. Ранее в том же месяце Гуахардо заявил, что Мексике и Канаде "нужно быть готовым жить с НАФТА без США".

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