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Министр нефти Ирака призвал компании из РФ к активному участию в нефтегазовых тендерах

Экономика и бизнес
9 апреля, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Джаббар аль-Лаиби выступил за продолжение работы компаний "Лукойл" и "Газпром нефть" над проектами в стране

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ТАСС, 9 апреля. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби на встрече с замминистра энергетики РФ Кириллом Молодцовым в Багдаде призвал российские компании активно участвовать в нефтегазовых тендерах в республике. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе на официальном сайте иракского ведомства.

Аль-Лаиби "подтвердил желание развивать отношения с РФ, в частности, в области нефти и газа" и указал на "стремление министерства расширить объем сотрудничества с министерством энергетики РФ и российскими компаниями". "Министерство работает над созданием всех необходимых условий для реализации планов и проектов по разработке нефтяных месторождений с российским участием <...>, достижением целей по увеличению добычи и достижением запланированных мощностей в соответствии с подписанными контрактами".

Иракский министр призвал российские компании "Лукойл" и "Газпром нефть" продолжить работу над проектами в Ираке, отметив, что министерство делает все необходимое для создания подходящей для этого среды.

В настоящее время в Ираке реализуют проекты "Газпром нефть", которая работает на месторождении "Бадра", и "Лукойл", разрабатывающий "Западную Курну - 2". Миннефти Ирака 15 апреля огласит имена победителей тендеров на разработку 11 нефтегазовых месторождений на границе республики. В конкурсе примут участие 16 международных компаний, в том числе и российские - "Газпром", "Лукойл" и "Зарубежнефть".

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