Как выбрать вкусный хлеб

Эксперты исследовали 176 брендов хлеба в 62 регионах в течение года по поручению Минпромторга РФ. А в начале 2018 года Роспотребнадзор представлял свои результаты проверки рынка хлебобулочных изделий. ТАСС — о том, что нужно знать потребителям, чтобы покупать хороший продукт.
Роскачество выяснило, что требованиям полностью соответствует 86% российского хлеба. Есть разница по регионам: в Москве объем изделий наивысшего качества — более 58%. А лучший хлеб продается в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях.
Жители следующих регионов покупают хлеб "повышенного качества": Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Тамбовская, Челябинская, Вологодская, Кировская области. В них не было найдено ни одного нарушения.
"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
В начале 2018 года проверку рынка проводил Роспотребнадзор и выяснил, что за последние пять лет качество хлебобулочных изделий в стране улучшилось.
В I квартале 2018 года Роспотребнадзор сделал 21 тыс. проб хлебобулочных изделий. Оказалось, что:
Всю продукцию, не соответствующую требованиям по санитарным, микробиологическим и физико-химическим показателям, проверяющие изъяли из оборота.
Также эксперты считают, что в хлебе хорошего качества не должно быть: маргарина, патоки, сахара, красителей, кулинарного жира, консервантов.
Роспотребнадзор советует покупать хлеб и кондитерские изделия в магазинах, а не в нестационарных палатках и на улице с рук. Нужно покупать только свежий хлеб. Срок годности пшеничного хлеба — 24 часа, ржаного — 36 часов.
Есть еще несколько критериев качественного хлеба.
Чтобы хлеб сохранял свои полезные свойства, Роспотребнадзор рекомендует хранить его в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке. В полиэтиленовые пакеты складывать хлеб не нужно, поскольку так он быстрее портится.
Если в комнате более 20 градусов тепла, то хлеб лучше всего положить в холодильник.
При комнатной температуре 18–21°C можно хранить кондитерские изделия без крема, напомнил Роспотребнадзор. На них не должны попадать прямые солнечные лучи.
Пирожные с кремом придется отправить в холодильник: они сохраняют свой вид и качество только при температуре плюс 2–4°C.
ТАСС подготовил инфографику о том, как выбрать качественный хлеб и правильно его хранить.
Мария Селиванова