Как выбрать вкусный хлеб

Роскачество выяснило, что требованиям полностью соответствует 86% российского хлеба. Есть разница по регионам: в Москве объем изделий наивысшего качества — более 58%. А лучший хлеб продается в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях.

Жители следующих регионов покупают хлеб "повышенного качества": Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Тамбовская, Челябинская, Вологодская, Кировская области. В них не было найдено ни одного нарушения.

"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В начале 2018 года проверку рынка проводил Роспотребнадзор и выяснил, что за последние пять лет качество хлебобулочных изделий в стране улучшилось.