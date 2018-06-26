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Как выбрать вкусный хлеб

Экономика и бизнес
26 июня, 11:36 UTC+3

Роскачество выяснило, что 86% хлеба на российском рынке соответствует всем нормам качества, а 14% — нет. Какие недостатки могут быть у хлеба, как его правильно выбирать и хранить

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© Донат Сорокин/ТАСС

Эксперты исследовали 176 брендов хлеба в 62 регионах в течение года по поручению Минпромторга РФ. А в начале 2018 года Роспотребнадзор представлял свои результаты проверки рынка хлебобулочных изделий. ТАСС — о том, что нужно знать потребителям, чтобы покупать хороший продукт.

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Что показали результаты проверок?

Роскачество выяснило, что требованиям полностью соответствует 86% российского хлеба. Есть разница по регионам: в Москве объем изделий наивысшего качества — более 58%. А лучший хлеб продается в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях.

Жители следующих регионов покупают хлеб "повышенного качества": Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Тамбовская, Челябинская, Вологодская, Кировская области. В них не было найдено ни одного нарушения.

"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В начале 2018 года проверку рынка проводил Роспотребнадзор и выяснил, что за последние пять лет качество хлебобулочных изделий в стране улучшилось.

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Какие недостатки могут быть у хлеба?

В I квартале 2018 года Роспотребнадзор сделал 21 тыс. проб хлебобулочных изделий. Оказалось, что:

  • 0,1% удельного веса проб хлеба содержали токсичные элементы, пестициды, микотоксины;
  • 2% проб содержали плесень, дрожжи, патогенные микроорганизмы;
  • 0,8% проб не соответствовали нормативам по влажности, состоянию мякиша, консистенции, кислотности.

Всю продукцию, не соответствующую требованиям по санитарным, микробиологическим и физико-химическим показателям, проверяющие изъяли из оборота.

Также эксперты считают, что в хлебе хорошего качества не должно быть: маргарина, патоки, сахара, красителей, кулинарного жира, консервантов.

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Как купить хороший хлеб?

Роспотребнадзор советует покупать хлеб и кондитерские изделия в магазинах, а не в нестационарных палатках и на улице с рук. Нужно покупать только свежий хлеб. Срок годности пшеничного хлеба — 24 часа, ржаного — 36 часов.

Есть еще несколько критериев качественного хлеба.

  • Корочка должна быть румяной, но не подгоревшей. На ней не должно быть никаких пятен. Если на хлебе есть пятна "мучного" цвета, то в изделии завелась плесень.
  • Мякиш не может быть липким — это признак плесени.
  • Если при надавливании хлеб мнется и плохо восстанавливает форму, значит, в нем много разрыхлителя. Покупать его не нужно.
  • Цвет хлеба должен быть однородным: ржаной хлеб — обязательно темно-коричневого цвета, а батон — светло-золотистого.
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Как правильно хранить хлеб?

Чтобы хлеб сохранял свои полезные свойства, Роспотребнадзор рекомендует хранить его в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке. В полиэтиленовые пакеты складывать хлеб не нужно, поскольку так он быстрее портится.

Если в комнате более 20 градусов тепла, то хлеб лучше всего положить в холодильник.

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Можно ли пирожное хранить в холодильнике?

При комнатной температуре 18–21°C можно хранить кондитерские изделия без крема, напомнил Роспотребнадзор. На них не должны попадать прямые солнечные лучи.

Пирожные с кремом придется отправить в холодильник: они сохраняют свой вид и качество только при температуре плюс 2–4°C.

Инфографика Как правильно выбрать хлеб

Как правильно выбрать хлеб

ТАСС подготовил инфографику о том, как выбрать качественный хлеб и правильно его хранить.

 

 

Мария Селиванова

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