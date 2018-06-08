Животноводческий комплекс за 740 млн рублей построят в Костромской области

КОСТРОМА, 8 июня. /ТАСС/. Животноводческий комплекс молочного направления на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота будет создан в Костромской области. Планируемая сумма инвестиций в проект составляет 740 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Костромской области.

"Новый животноводческий комплекс ООО "Шуваловское молоко" расположится на территории Сущевского сельского поселения. Планируемый объем инвестиций - более 740 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, кредит на создание животноводческого комплекса одобрен Сбербанком. Объем кредитования пока не сообщается. Глава региона Сергей Ситников рассказал о проекте представителям Сбербанка на площадке Петербургского международного экономического форума.

Инвестором проекта выступает АО "Шувалово". Предприятие более 10 лет занимается в Костромской области свиноводством.

"Запуск комплекса позволит увеличить в регионе общее поголовье крупного рогатого на 7,8%, производство молока - на 12,3%. Самообеспеченность региона молоком возрастет с 72,7% до 80%", - уточняет пресс-служба.