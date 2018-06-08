Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Животноводческий комплекс за 740 млн рублей построят в Костромской области

Экономика и бизнес
8 июня, 20:42 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 8, июня. /ТАСС

Инвестором проекта выступает АО "Шувалово"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОСТРОМА, 8 июня. /ТАСС/. Животноводческий комплекс молочного направления на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота будет создан в Костромской области. Планируемая сумма инвестиций в проект составляет 740 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Костромской области.

"Новый животноводческий комплекс ООО "Шуваловское молоко" расположится на территории Сущевского сельского поселения. Планируемый объем инвестиций - более 740 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, кредит на создание животноводческого комплекса одобрен Сбербанком. Объем кредитования пока не сообщается. Глава региона Сергей Ситников рассказал о проекте представителям Сбербанка на площадке Петербургского международного экономического форума.

Инвестором проекта выступает АО "Шувалово". Предприятие более 10 лет занимается в Костромской области свиноводством.

"Запуск комплекса позволит увеличить в регионе общее поголовье крупного рогатого на 7,8%, производство молока - на 12,3%. Самообеспеченность региона молоком возрастет с 72,7% до 80%", - уточняет пресс-служба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Костромская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
ЛНР: слова Порошенко о минском формате могут означать отказ Киева от своих обязательств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости