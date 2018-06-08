МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов, которые блокировались в рамках исполнения решения суда по ограничению доступа к сервису Telegram в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов, которые принадлежат Amazon.

"Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в ответ на просьбу подтвердить эту информацию.