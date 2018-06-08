Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов

Экономика и бизнес
8 июня, 20:49 UTC+3

В ведомстве сообщили, что разблокировали подсети, которые больше не используются Telegram

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов, которые блокировались в рамках исполнения решения суда по ограничению доступа к сервису Telegram в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Смотрите также

История решения о блокировке Telegram в России

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов, которые принадлежат Amazon.

"Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в ответ на просьбу подтвердить эту информацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
ЛНР: слова Порошенко о минском формате могут означать отказ Киева от своих обязательств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости