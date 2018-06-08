Потери газа в сетях сократили в КЧР на 57% за счет внедрения инновационного оборудования

ЧЕРКЕССК, 8 июня. /ТАСС/. Применение инновационного оборудование для определения утечек газа позволило с начала 2018 года сократить потери в газовых сетях на 57%, а также снизить негативное влияние неконтролируемых выбросов окружающую среду. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"Газпром газораспределение Черкесск" с 2018 года начал применять инновационное тепловизионное инфракрасное оборудование для определения утечек газа на эксплуатируемых объектах газоснабжения. За 5 месяцев использования нового оборудования потери газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократились на 57%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инфракрасная камера позволяет с достаточно большого расстояния обнаружить и определить точное местоположение утечки газа. Использование этого метода также способствовало снижению затрат на обследование технологического оборудования.

"Эксплуатация этого инновационного оборудования позволила объективно оценить герметичность всего технологического цикла газораспределения, а также существенно сократить негативное воздействие неконтролируемых выбросов на окружающую среду", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Газпром газораспределение Черкесск" Сергея Москаленко.

АО "Газпром газораспределение Черкесск", входящий в группу "Газпром межрегионгаз" транспортирует газ 258 промышленным предприятиям, 1830 коммунально-бытовым объектам, сельхозпредприятиям.