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Швейцария пригрозила запретить банкам стран ЕС операции с швейцарскими акциями

Экономика и бизнес
8 июня, 22:48 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 8, июня. /ТАСС

По мнению Берна, Брюссель обязан продлить признание эквивалентности швейцарского биржевого права

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ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Швейцария пригрозила Евросоюзу, что запретит его банкам продавать и покупать акции швейцарских компаний, если Брюссель до 1 декабря не объявит о продлении признания эквивалентности швейцарского биржевого права. Такое продление позволило бы швейцарским финансистам продолжить совершать операции с зарегистрированными в ЕС компаниями.

Ранее ЕС на постоянной основе признавал права швейцарских биржевиков. Однако 21 декабря Брюссель ограничил это признание годом, до декабря 2018-го. Как пояснила в пятницу правительственная пресс-служба, Федеральный совет (кабмин Швейцарии) "старается убедить Еврокомиссию продлить на неограниченный срок признание эквивалентности биржевого права, которое она предоставила Швейцарии всего лишь на один год в декабре 2017 года".

Между тем, согласно сигналам, которые поступают из Еврокомиссии, этот вопрос будет рассмотрен в Брюсселе "осенью или даже в конце 2018 года". Это, уверены в Берне, "усиливает неопределенность для швейцарских бирж и европейских рыночных игроков". "Если Еврокомиссия не признает в срок биржевое право, то Швейцария примет постановление о том, что иностранные площадки, торгующие швейцарскими акциями, обязаны будут получать разрешение. В этом случае европейские площадки не получат такого разрешения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что соответствующее постановление может быть принято правительством "не позднее 1 декабря". Сделано это будет в том случае, если Еврокомиссия до этой даты "не продлит признание биржевого права или не объявит публично о его продлении".

В Берне заверяют, что эта мера направлена на защиту отечественной биржевой инфраструктуры и на "поддержание хорошего функционирования швейцарских бирж". Цель также состоит в "углублении отношения между Швейцарией и ЕС" и в достижении подвижек на переговорах по двустороннему рамочному соглашению по институционным вопросам.

Отношения Швейцарии с ЕС

Швейцария не входит в Евросоюз, однако заинтересована в развитии с ним тесных связей. Сейчас это ее главный торговый партнер. Отношения регулируются двумя десятками двусторонних соглашений по широкому кругу тем сотрудничества.

Идея вступления в ЕС в Швейцарии совсем не популярна: за вступление в ЕС высказываются лишь 16% граждан. Уровень жизни в Швейцарской Конфедерации выше, чем в большинстве стран ЕС, а безработица ниже.

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