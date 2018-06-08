Трюдо, Туск и Юнкер выступили за необходимость соблюдения норм международной торговли

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел на полях саммита G7 встречу с главой Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам которой была озвучена важность развития международной торговли, основанной на определенных правилах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства, распространенном в пятницу.

"Лидеры обменялись мнениями по вопросам торговли и подчеркнули необходимость развития и укрепления международной торговой системы, основанной на определенных правилах", - отмечается в документе. Трюдо в ходе встречи также поблагодарил Туска и Юнкера "за прочное трансатлантическое партнерство".

Кроме того, на встрече обсуждались проблемы безопасности и защиты окружающей среды, гендерного равенства и защиты женщин.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. 6 июня ЕС выступил с заявлением, что введет ответные меры в начале июля. Канада намерена также ввести ответные пошлины с 1 июля.