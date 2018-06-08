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Фриланд заявила, что лидеры G7 обсудят тарифы США на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
8 июня, 23:38 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 8, июня. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что у Канады очень твердая позиция по этому вопросу

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Тема тарифов на сталь и алюминий, введенных президентом США Дональдом Трампом, будет обсуждаться на саммите Группы семи, начавшемся в пятницу на курорте Ла Мальбе в канадской провинции Квебек. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд на пресс-конференции в пятницу на полях саммита.

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"У Канады очень твердая позиция по вопросу тарифов на сталь и алюминий. Канада ответила [на введение тарифов]. Это будет один из вопросов, который мы будем обсуждать", - сказала глава канадского МИД

Говоря про климат за переговорным столом, она сообщила, что он "сердечный и конструктивный".

31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. 6 июня ЕС выступил с заявлением, что введет ответные меры в начале июля. Канада намерена ввести ответные пошлины с 1 июля.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Росс, Уилбур Трамп, Дональд Фриланд, Христя
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