Фриланд заявила, что лидеры G7 обсудят тарифы США на сталь и алюминий

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Тема тарифов на сталь и алюминий, введенных президентом США Дональдом Трампом, будет обсуждаться на саммите Группы семи, начавшемся в пятницу на курорте Ла Мальбе в канадской провинции Квебек. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд на пресс-конференции в пятницу на полях саммита.

"У Канады очень твердая позиция по вопросу тарифов на сталь и алюминий. Канада ответила [на введение тарифов]. Это будет один из вопросов, который мы будем обсуждать", - сказала глава канадского МИД

Говоря про климат за переговорным столом, она сообщила, что он "сердечный и конструктивный".

31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. 6 июня ЕС выступил с заявлением, что введет ответные меры в начале июля. Канада намерена ввести ответные пошлины с 1 июля.