Россия поставит модернизированное топливо индийской АЭС "Куданкулам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июня. /ТАСС/. ГК "Росатом" поставит индийской АЭС "Куданкулам" новое безопасное топливо, сообщил вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании Росатома АО "ТВЭЛ" Александр Угрюмов.

АЭС "Куданкулам" сооружается на юге Индии при технической поддержке РФ, два энергоблока станции уже работают.

"Модернизированное топливо ТВС-2М поможет повысить эффективность индийских реакторов ВВЭР, а также уменьшить стоимость электроэнергии", - приводит в субботу слова Угрюмова журнал India Today.

Модернизированное топливо ТВС-2М позволит сэкономить средства, выделяемые на запланированные отключения электроэнергии при замене реакторного топлива. Кроме того, ТВС-2М имеют более жесткий каркас, что повышает их надежность.

Тепловыделяющие сборки (ТВС) современного типа имеют увеличенный срок эксплуатации - до 510 дней, в отличие от 250 дней у установленных в реакторах "Куданкулам" в настоящее время.

Топливная компания Росатома ТВЭЛ - переводит на новую модель ядерного топлива также АЭС "Бушер" в Иране.

По сравнению с топливом УТВС кассеты второго поколения ТВС-2М обладают большей ураноемкостью и глубиной выгорания урановых таблеток, жесткостью конструкции тепловыделяющей сборки. Внедрение новой модели ядерного топлива позволит оптимизировать технические и экономические параметры эксплуатации энергоблока, а также сократить количество образующегося отработанного ядерного топлива.

ТВС-2М на "Куданкуламе"

АЭС "Куданкулам" строится в штате Тамилнад по российскому проекту в соответствии с межправительственным соглашением. Станция оснащена передовыми системами безопасности.

Топливные кассеты ТВС-2М будут установлены на реакторах 3,4,5 и 6 АЭС "Куданкулам". "Росатом" также рассчитывает подписать в текущем году контракт на установку такого топлива и на уже действующих первом и втором реакторах АЭС, отметил Угрюмов.

Весной 2014 года РФ и Индия подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве второй очереди (третий и четвертый блоки) этой АЭС. В июне 2017 года было подписано рамочное соглашение на сооружение третьей очереди (пятый и шестой энергоблоки). Ввод блоков второй очереди в эксплуатацию запланирован на 2021-2022 годы.