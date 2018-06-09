Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия поставит модернизированное топливо индийской АЭС "Куданкулам"

Экономика и бизнес
9 июня, 9:50 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 9, июня. /ТАСС

Сооружение станции, два энергоблока которой уже работают, происходит при технической поддержке РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июня. /ТАСС/. ГК "Росатом" поставит индийской АЭС "Куданкулам" новое безопасное топливо, сообщил вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании Росатома АО "ТВЭЛ" Александр Угрюмов.

АЭС "Куданкулам" сооружается на юге Индии при технической поддержке РФ, два энергоблока станции уже работают.

"Модернизированное топливо ТВС-2М поможет повысить эффективность индийских реакторов ВВЭР, а также уменьшить стоимость электроэнергии", - приводит в субботу слова Угрюмова журнал India Today.

Модернизированное топливо ТВС-2М позволит сэкономить средства, выделяемые на запланированные отключения электроэнергии при замене реакторного топлива. Кроме того, ТВС-2М имеют более жесткий каркас, что повышает их надежность.

Тепловыделяющие сборки (ТВС) современного типа имеют увеличенный срок эксплуатации - до 510 дней, в отличие от 250 дней у установленных в реакторах "Куданкулам" в настоящее время.

Топливная компания Росатома ТВЭЛ - переводит на новую модель ядерного топлива также АЭС "Бушер" в Иране.

По сравнению с топливом УТВС кассеты второго поколения ТВС-2М обладают большей ураноемкостью и глубиной выгорания урановых таблеток, жесткостью конструкции тепловыделяющей сборки. Внедрение новой модели ядерного топлива позволит оптимизировать технические и экономические параметры эксплуатации энергоблока, а также сократить количество образующегося отработанного ядерного топлива.

ТВС-2М на "Куданкуламе"

АЭС "Куданкулам" строится в штате Тамилнад по российскому проекту в соответствии с межправительственным соглашением. Станция оснащена передовыми системами безопасности.

Топливные кассеты ТВС-2М будут установлены на реакторах 3,4,5 и 6 АЭС "Куданкулам". "Росатом" также рассчитывает подписать в текущем году контракт на установку такого топлива и на уже действующих первом и втором реакторах АЭС, отметил Угрюмов.

Весной 2014 года РФ и Индия подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве второй очереди (третий и четвертый блоки) этой АЭС. В июне 2017 года было подписано рамочное соглашение на сооружение третьей очереди (пятый и шестой энергоблоки). Ввод блоков второй очереди в эксплуатацию запланирован на 2021-2022 годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра
2
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве
5
Путин: перед кабмином сформулирована задача значительного повышения доходов пенсионеров
6
"Известия": Минобороны предлагает на несколько дней сократить срок службы
7
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости