"Ильюшин" совместно с "Кронштадтом" займется созданием транспортного беспилотника

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Компания "Ильюшин" будет разрабатывать транспортный беспилотный летательный аппарат для перевозки грузов вместе с группой "Кронштадт", рассматривается возможность создания беспилотника на базе Ил-112. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, "Ильюшин" и "Кронштадт" подписали меморандум о создании совместной рабочей группы, целью которой станут "научно-исследовательские разработки в области транспортных беспилотных авиационных систем". "В настоящее время рассматривается возможность создания демонстратора как новой конструкции, так и на базе легкого транспортного самолета Ил-112", - уточнили в пресс-службе "Ильюшина".

Как отметил глава "Ильюшина" Алексей Рогозин, слова которого приводит пресс-служба, речь идет о транспортном беспилотнике, который мог бы решить задачи грузоперевозок в отдаленные районы с трудной доступностью. "А учитывая активное освоение Арктики, можно предположить, что воздушные суда, способные в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую, будут крайне востребованы", - добавил Рогозин.

На первом этапе планируется создать дорожную карту, где будут прописаны направления исследований, критерии их отбора и анализ существующих на рынке решений. От "Кронштадта" будет задействован Центр перспективных исследований, от "Ильюшина" - создаваемый в подмосковном Жуковском Центр аэрокосмических технологий им. В. М. Мясищева, который затем станет главной площадкой в рамках данной рабочей группы.

По словам исполнительного директора группы "Кронштадт" Кирилла Дыбко, "совместная работа с ПАО "Ил" позволит нам оптимизировать сроки и ресурсы, а значит, первыми создать ответы на рыночные запросы".

О том, что "Ильюшин" рассматривает возможность создания грузового беспилотника, в том числе не базе Ил-112, сообщал ТАСС в январе этого года главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.