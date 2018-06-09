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Роскосмос потребовал от РКК "Энергия" созвать внеочередное собрание акционеров корпорации

Экономика и бизнес
9 июня, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что собрание акционеров корпорации состоится 30 июня

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" потребовала созвать внеочередное собрание акционеров Ракетно-космической корпорации "Энергия". Вопрос о созыве внеочередного собрания будет рассмотрен советом директоров корпорации 15 июня, говорится в сообщении предприятия.

Этот вопрос станет первым в повестке дня на заседании совета директоров РКК "Энергия". Вторым вопросом станет утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров, следует из сообщения.

Совет директоров также рассмотрит вопросы об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров корпорации, об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.

Ранее сообщалось, что годовое собрание акционеров предприятия состоится 30 июня. В повестке дня, в частности, следующие вопросы: утверждение годового отчета и годовой бухотчетности РКК "Энергия" за 2017 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года, вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров РКК "Энергия", утверждение аудитора корпорации на 2018 год, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии корпорации.

В корпорации ранее сообщали, что предприятие не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года в связи с убытками в 8,19 млрд рублей, основная часть которых связана с проектом "Морской старт". В РКК "Энергии" отмечали, что в связи с этим в течение 2017-2018 годов принимался ряд мер, направленных на улучшение финансового состояния предприятия, в том числе разработана и согласована с госкорпорацией "Роскосмос" программа финансового оздоровления. Одним из условий ее выполнения является введение моратория на выплату дивидендов на период действия этой программы.

По итогам 2016 года предприятие также не выплачивало дивиденды в связи с отсутствием чистой прибыли. Чистый убыток корпорации за 2016 год составил 8,18 млрд рублей. За 2015 год акционерам были выплачены дивиденды в размере 135 рублей на обыкновенную акцию, на что было направлено 151,7 млн рублей (чистая прибыль корпорации в 2015 году составила более 590 млн рублей). По итогам 2014 года дивиденды не выплачивались из-за убытков в 1,03 млрд рублей.

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