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Росавиация может разрешить воссоздание "Саратовских авиалиний" при замене авиапарка

Экономика и бизнес
9 июня, 12:09 дата обновления: 9 июня, 12:32 UTC+3

В федеральном агентстве также требуют изменить систему управления компанией

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заявка "Саратовских авиалиний" на получение нового сертификата эксплуатанта может быть удовлетворена, если компания выполнит несколько условий: заменит воздушный парк и изменит подходы в управлении компанией. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

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"Сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний" был аннулирован 31 мая, а уже 30 мая "Саратовские авиалинии" подали новую заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. В этой заявке присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал. Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявку будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов, более комфортабельных и безопасных, - рассказал Нерадько. - Выходить с тем же багажом, на котором мы видели, какие осуществляются недостатки в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно. Но тем не менее собственник авиакомпании заявлял, что изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдет, заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение".

Он добавил, что сейчас заявка находится в Росавиации и авиакомпания получит ответ в установленные сроки.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.

Пассажиров авиакомпании до 13 июня будут перевозить "Аэрофлот", "Сибирь", "Якутия", "Руслайн" и "ЮВТ-Аэро" - на этот период приходится наибольшая часть реализованных билетов. Также пассажиры смогут вернуть авиабилеты, стоимость которых будет компенсирована в полном объеме, в том числе за счет средств аэропорта Саратова, которым владеют "Саратовские авиалинии".

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