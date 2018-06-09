Глава Росавиации призвал ускорить темпы строительства нового аэропорта Саратова

ТАСС, 9 июня. Темпы строительства нового аэропорта Саратова Гагарин необходимо нарастить, заявил в субботу глава Росавиации Александр Нерадько в ходе совещания по строительству объекта в саратовском селе Сабуровка.

"Очень важно нам сейчас обеспечить синхронизацию работы по аэропортовому комплексу, по федеральной части, по аэродромной. В текущем году мы завершаем большое количество мероприятий по аэропортовым комплексам в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет у нас в 11 городах, 13 аэропортов будут задействованы. Но помним, что у нас аэропорт Гагарин - это вводной объект 2019 года, и поэтому сейчас необходимо нарастить темпы, особенно по федеральной части, чтобы обеспечить его ввод в эксплуатацию в начале лета 2019 года", - сказал Нерадько.

Глава Минтранса также сообщил, что из-за образовавшейся трещины участок взлетно-посадочной полосы (ВПП) протяженностью 600 м строящегося аэропорта переделают.

По его словам, изначально ВПП планировалось сделать протяженностью 2650 м, но позже ее решили увеличить до 3 км, чтобы использовать воздушные суда практически всех типов.

"За период, когда шла корректива проекта, произошли некоторые неблагоприятные изменения с точки зрения технического состояния взлетно-посадочной полосы, которая была выполнена уже на протяженности 2650 м в "черном" бетоне. Поэтому сейчас требует дополнительная корректировка проекта, она уже осуществляется, документы находится в Главгосэкспертизе. <…> На участке около 600 м образовалась трещина в "черном" бетоне, этот участок подлежит разборке и заново будет уложена подложка ВПП, песчаная, гравийная основа, бетон", - сказал Нерадько.

По его словам, на эти работы потребуется дополнительное время, но достигнута договоренность о синхронизации сроков сдачи аэропорта Гагарин, и сроки сдачи объекта менять не планируется.

Ранее аэропорт Саратова Центральный перестал работать в круглосуточном режиме и перешел на регламентный режим после того, как авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила перевозки с 30 мая из-за отзыва сертификата эксплуатанта и регион таким образом лишился нескольких авиационных направлений.

Строительство нового аэропорта - крупнейший инфраструктурный проект области. Возведение осуществляется в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составляет более 20 млрд рублей.

Общая площадь пассажирского терминала нового аэропорта составит 23 тыс. кв. м. Ожидается, что он будет обслуживать 1 млн пассажиров в год. Длина взлетно-посадочной полосы составит 3 км, что позволит принимать все типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные. Ожидается, что с введением в эксплуатацию аэропорта существенно увеличится турпоток в регион.

Название аэропорта выбрано в связи с тем, что Саратовская область тесно связана с историей отечественной космонавтики. В Саратовском аэроклубе Юрий Гагарин учился летать, в составе первого отряда космонавтов проходил предполетную парашютную подготовку и в этом же регионе приземлился 12 апреля 1961 года после первого в истории человечества космического полета.