ФАС завела дело на подразделение "Газпрома" из-за ограничений подачи газа в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ленинградской области возбудило дело в отношении компании "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург" за ограничения подачи газа в поселке Котельский Кингисеппского района Ленинградской области, в результате чего без отопления и горячей воды остались социальные объекты и жители, сообщили в управлении.

"Ленинградским УФАС России возбуждено дело в отношении ООО "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург". Поставщик газа оставил без теплоснабжения и горячей воды социально важные объекты поселка Котельский Кингисеппского района", - сообщили в пресс-службе УФАС. Как рассказали ТАСС в управлении, дело возбуждено по статье о "Запрете на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением" федерального закона "О защите конкуренции".

"Рассматривалась жалоба, что администрация Котельского сельского поселения неправомерно передала котельную ООО "Мир техники" без проведения торгов. Мы ... выдали предписание администрации, чтобы они провели торги по истечении отопительного сезона", - сказали в УФАС.

По версии ФАС, компания "Газпром Межрегионгаз Санкт- Петербург" на основании того, что котельная фактически передана частной компании, решила ограничить подачу газа в нее за долги. "Подача газа ограничена с середины мая и до настоящего времени", - отметили в УФАС, уточнив, что в зону отключения также попали школа и жители поселка, своевременно оплачивающие потребленные коммунальные ресурсы. По данным пресс-службы компании "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург", помимо этой котельной, компания также ограничивала поставки газа в Выборгском районе региона.

Котельский - поселок в Ленинградской области, он расположен на расстоянии около 50 километров от Санкт- Петербурга. В нем проживает порядка 1,8 тыс. человек.