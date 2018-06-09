Первая станция быстрой зарядки электрокаров заработала в Подмосковье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первая станция быстрой зарядки электрокаров открылась в субботу в Подмосковье в рамках подготовки к ЧМ-2018, она расположена на съезде с Ленинградского шоссе в сторону международного аэропорта Шереметьево, передает корреспондент ТАСС.

В открытии приняли участие первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, министр энергетики Московской области Леонид Неганов, представители компаний АО "КРЭТ", "Нефтьмагистраль" и АО "Международный Аэропорт Шереметьево".

"Сегодня мы открываем быструю зарядную станцию на территории Московской области. <...> Станция состоит на 100% из отечественных компонентов", - сказал Текслер.

По данным Минэнерго Подмосковья, до конца 2018 года в регионе заработают всего 10 "fast charge", или "быстрых зарядок". Все они отечественного производства, мощностью 50 киловатт и обеспечивают зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут.

Минэнерго Подмосковья создает зарядную инфраструктуру для электротранспорта в партнерстве с дочерней компанией концерна "Ростех" - ООО "Современные конверсионные технологии". Станции возводятся в непосредственной близости от аэропортов и на основных магистралях региона.

Также к ЧМ-2018 и до 1 сентября администрация Шереметьево предоставит возможность владельцам электрокаров парковаться бесплатно на стоянке аэропорта на Новом шоссе.