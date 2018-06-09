Минсельхоз разработал законопроект о маркировании животных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минсельхоз подготовил изменения в закон "О ветеринарии", предусматривающие введение маркирования и учета животных. Данный законопроект размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Законопроектом вводятся понятия маркирования и учета животных. Указанные процессы направлены на обеспечение последующей прослеживаемости животных и продуктов животноводства по принципу "от фермы до прилавка", - говорится в пояснительной записке к документу.

Для маркирования животного к его телу будут прикрепляться визуальные или смешанные (сочетание визуального и электронного) средства идентификации. Индивидуально будут маркироваться КРС, лошади, северные олени, овцы и козы. Племенные свиньи будут маркироваться индивидуально, товарные - групповым методом. Полномочия по проведению таких работ возложены на органы государственной власти регионов.

Для проведения маркирования одного только крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий необходимо более 3 млрд руб., сообщили в Минсельхозе. Оптовая стоимость пластмассовой бирки составляет 12-18 руб. за единицу продукции. Стоимость услуги по установлению чипа или одной бирки составляет от 50 до 70 руб.

По данным Минсельхоза, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 18,751 млн голов, свиней - 22,027 млн, овец и коз - 24,842 млн, лошадей - 1,381 млн, северных оленей - 1,65 млн голов.