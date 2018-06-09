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РФ и Белоруссия договорились о процедуре снятия ограничений по поставкам молока

Экономика и бизнес
9 июня, 18:21 дата обновления: 9 июня, 18:52 UTC+3

Разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества стало ключевым итогом встречи сторон

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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

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"Ключевым итогом встречи [России и Белоруссии] стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год", - сказала она.

По ее словам, при предоставлении белорусской стороной документов о проведении мониторинга российское ведомство с 11 июля восстановит право экспорта молочной продукции для трех белорусских предприятий.

РФ и Белоруссия также договорились об отмене с 11 июня ограничений на поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий: "Витебской бройлерной птицефабрики", "Вахавяк Плюс", "Гродненского мясокомбината" и "Белэкотехники", сообщила представитель Россельхознадзора.

На данный момент в список белорусских предприятий, которым запрещено поставлять продукцию в Россию, входит около 60 компаний.

В ходе переговоров стороны договорились, что Минсельхоз Белоруссии проведет расследование причин появления нитратов в молочной продукции шести белорусских предприятий: "Молочного гостинца", "Слуцкого сыродельного комбината", "Оршанского молочного комбината", "Данон Пружаны", "Молодечненского молочнаого комбината" и "Минского молочного завода №1". На время этой проверки Россельхознадзор усилит контроль за их продукцией.

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