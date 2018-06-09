Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию вторую очередь аэровокзала в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Росавиация выдала международному аэропорту Храброво в Калининграде разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди аэровокзального комплекса, сообщила в субботу пресс-служба авиаузла.

"Аэропорт Храброво получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию второй очереди аэровокзала", - сказали в пресс-службе, отметив, что с середины мая аэровокзал работал в тестовом режиме.

Реконструкция аэропорта Храброво началась в 2013 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проект реализовывался с учетом перспективы роста пассажиропотока. Первая очередь аэровокзала площадью 25,5 тысяч квадратных метров была введена в эксплуатацию в июле 2017 года.

Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса аэровокзала площадью 14,2 тыс. кв. м позволил создать отдельные сектора внутренних воздушных линий и международных линий с пунктом таможенного досмотра и пунктом пропуска. Реконструированный аэровокзал оснащен современной системой обработки багажа, созданы комфортные условия для отдыха пассажиров, их безопасного пребывания. Была также удлинена взлетно-посадочная полоса с 2,5 км до 3,3 км, что позволяет с конца апреля принимать любые типы судов, включая тяжелые.

Площадь пассажирского терминала, реконструкция которого проводилась полностью за счет средства собственника аэропорта компании "Новапорт", сегодня составляет 39,8 тыс. кв. м.

Аэропорт рассчитан на пассажиропоток 3 млн человек в год. Максимальная пропускная способность 1250 пассажиров в час. Во время чемпионата мира по футболу, игры которого, в частности, пройдут в Калининграде, она достигнет 1950 человек в час в одном направлении. Пассажиропоток в 2017 году превысил 1,78 млн человек.