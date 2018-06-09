Власти Новгородской области ожидают рост объема экспорта в 2018 году на 12%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области планируют увеличить объем экспорта в 2018 году на 12% и достичь показателя в $1 млрд 150 млн, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов.

"Рост экспорта уже есть. Если брать 2016 год, то экспорт составил порядка $940 млн, а уже в 2017-м году это был 1 млрд 50 млн, то есть рост составил около 12%. В этом году мы для себя ставим планку - рост экспорта также не менее чем на 12%. Это более, чем 1 млрд 150 млн ", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что регион планирует стимулировать на экспорт средний и малый бизнес. "Так сложилось, что порядка 80% всего нашего экспорта - это продукция крупнейшего предприятия химической промышленности "Акрон". В прошлом году мы и еще 21 регион -пилот приступили к внедрению Регионального экспортного стандарта. Это способствует более активному выходу малого и среднего бизнеса Новгородской области на зарубежный рынок", - пояснил зампред.

По словам Богданова, одной из мер, стимулирующих развитие экспорта, станет компенсация затрат на обучение сотрудников компаний по направлению внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в области работает региональный центр поддержки экспорта, который содействует бизнесу в поиске зарубежных партнеров. "Всего экспортеров в регионе порядка двухсот, в прошлом году около четверти была охвачена деятельностью центра. Сейчас поставлена задача дополнительно работать не только с теми организациями, которые уже являются экспортерами, но и с предприятиями малого и среднего бизнеса, которые пока не решились выйти на внешние рынки", - рассказал заместитель председателя правительства.

Как отметил Богданов, в настоящее время основные партнеры Новгородской области - страны Европы. Регион планирует расширять географию экспортных поставок. "Мы сейчас пытаемся расширить географию экспорта на восток - Китай, Южная Корея. Мы ездили с губернатором в Южную Корею, у нас также была бизнес-миссия в Китай. В Европе действуют определенные ограничения, санкции. К тому же рынок Китая обладает большим потенциалом", - пояснил собеседник агентства.