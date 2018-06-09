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Завод по производству сниженного газа появится в Пскове

Экономика и бизнес
9 июня, 20:23 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 9, июня. /ТАСС

Стоимость проекта оценили в 15 млрд рублей

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ПСКОВ, 9 июня. /ТАСС/. Компания ЗАО "Криогаз" (входит в состав группы компаний АО "Газпромбанк") намерена построить в Пскове завод по производству сжиженного газа. Работы по возведению комплекса начнутся в этом году, объем инвестиций составляет порядка 15 млрд рублей, сообщил ТАСС председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

"Среди проектов, которые запланировано запустить в этом году - это строительство комплекса сжижения природного газа с объемом инвестиций 15 млрд рублей. Инициатор проекта компания ЗАО "Криогаз". Предполагаемый эффект заключается в создании более 50 рабочих мест, бюджетный эффект составит 400 млн рублей в год", - сказал собеседник агентства.

Михеев также уточнил, что компания "Криогаз" запустила в Пскове в 2016 году свой первый завод по производству сжиженного природного газа. "Технология завода представляет собой единую цепочку по производству и отгрузке сжиженного и компримированного природного газа. Теперь компания будет строить аналогичный завод, второй по счету, но он будет гораздо большего масштаба", - пояснил глава областного комитета по экономическому развитию.

В декабре 2011 года предприятие ЗАО "Криогаз" вошло в состав группы компаний АО "Газпромбанк". Стратегической целью компании является развитие единой технологической цепочки - производство, транспортировка и реализация сжиженного природного газа (СПГ), как на территории СЗФО, так и за рубежом.

В настоящий момент по Балтийскому морю курсирует круизное судно Megastar компании Tallink, которое работает на сниженном газе, произведенном в Пскове. Судно ежедневно перевозит из Таллина в Хельсинки и обратно порядка 2800 пассажиров.

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