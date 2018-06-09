Курская область заключила девять соглашений о сотрудничестве и побратимских связях

КУРСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Курской области в ходе деловой программы XVIII Коренской ярмарки, которая с 7 по 10 июня проходит в регионе, заключили девять соглашений, в том числе об установлении новых побратимских связей с регионами Белоруссии, социально-экономическом, культурном сотрудничестве с зарубежными вузами, торгово-промышленной палатой Котбуса (Германия).

"Встреча с зарубежными делегациями в день официального открытия ярмарки завершилась подписанием новых документов, в том числе девяти соглашений", - отметили в администрации Курской области. Среди прочих был пописан договор о сотрудничестве Курской торгово-промышленной палаты и ТПП города Котбуса (Германия), представляющей интересы всего Союза бранденбургских торгово-промышленных палат.

"В 18-й раз проходит Коренская ярмарка, здесь заключаются соглашения, здесь есть контакты у руководителей бизнес-структур, представителей структур власти. Точки роста есть всегда, их нужно искать", - отметил после процедуры подписания новых соглашений губернатор Курской области Александр Михайлов.

В этом году в мероприятиях Коренской ярмарки участвуют делегации из 43 регионов России, 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. По традиции перед ярмаркой прошел крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери "Знамение".