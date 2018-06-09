Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курская область заключила девять соглашений о сотрудничестве и побратимских связях

Экономика и бизнес
9 июня, 20:20 UTC+3

Среди прочих был пописан договор о сотрудничестве Курской торгово-промышленной палаты и ТПП города Котбуса в Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Курской области в ходе деловой программы XVIII Коренской ярмарки, которая с 7 по 10 июня проходит в регионе, заключили девять соглашений, в том числе об установлении новых побратимских связей с регионами Белоруссии, социально-экономическом, культурном сотрудничестве с зарубежными вузами, торгово-промышленной палатой Котбуса (Германия).

"Встреча с зарубежными делегациями в день официального открытия ярмарки завершилась подписанием новых документов, в том числе девяти соглашений", - отметили в администрации Курской области. Среди прочих был пописан договор о сотрудничестве Курской торгово-промышленной палаты и ТПП города Котбуса (Германия), представляющей интересы всего Союза бранденбургских торгово-промышленных палат.

"В 18-й раз проходит Коренская ярмарка, здесь заключаются соглашения, здесь есть контакты у руководителей бизнес-структур, представителей структур власти. Точки роста есть всегда, их нужно искать", - отметил после процедуры подписания новых соглашений губернатор Курской области Александр Михайлов.

В этом году в мероприятиях Коренской ярмарки участвуют делегации из 43 регионов России, 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. По традиции перед ярмаркой прошел крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери "Знамение".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область
Страны
Россия Германия Белоруссия
Персоны
Михайлов, Александр Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
3
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
4
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости