Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новгородские власти намерены увеличить приток инвестиций в регион в 2018 году на 10%

Экономика и бизнес
9 июня, 20:25 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июня. /ТАСС

Регион рассчитывает на новые предприятия, которые появятся в области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Новгородские власти планируют увеличить приток частных инвестиций в регион в 2018 году на 10% и достичь уровня в 48 млрд рублей, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов.

"Если говорить про частные инвестиции, в 2017 году рост составил около 5% с 39 до 41 млрд рублей. В этом году мы планируем увеличить эту цифру больше чем на 10%. Ориентир у нас 48 млрд рублей, это план", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что регион рассчитывает на новые предприятия, которые появятся в области в том числе после реализации соглашений, заключенных на полях Петербургского экономического форума.

"Если учитывать, что в этом году на петербургском форуме мы подписали соглашения на сумму более 15 млрд рублей, в прошлом было 13 млрд рублей, мы надеемся, что эти соглашения, которые мы подписали, начнут реализовываться, и деньги будут вкладываться в этом году", - пояснил зампред правительства региона. Богданов напомнил, что в июне область заключила соглашение с австрийским инвестором, который вложит в новгородскую лесную промышленность 1,5 млрд рублей. Также в 2018 году в Чудовском районе планируется открытие первого в России производства американской компании по выпуску чистящих средств.

Зампред отметил, что в регионе действует система льгот для инвесторов, в частности на имущественный налог - он обнуляется на срок до семи лет в зависимости от суммы инвестиций. При этом особенно стимулируется сельскохозяйственная отрасль. "Мы снизили порог для предприятий сельского хозяйства, для них льготы наступают уже на сумму инвестиций от 250 млн рублей на срок 7 лет. А для молочного животноводства - от 150 млн рублей", - добавил собеседник агентства. По словам Богданова, долю планируемых показателей обеспечивают и проекты уже действующих крупный предприятий, в числе которых производитель минеральных удобрений "Акрон" и "Боровичский комбинат огнеупоров".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
3
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
4
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости