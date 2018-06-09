Новгородские власти намерены увеличить приток инвестиций в регион в 2018 году на 10%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Новгородские власти планируют увеличить приток частных инвестиций в регион в 2018 году на 10% и достичь уровня в 48 млрд рублей, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов.

"Если говорить про частные инвестиции, в 2017 году рост составил около 5% с 39 до 41 млрд рублей. В этом году мы планируем увеличить эту цифру больше чем на 10%. Ориентир у нас 48 млрд рублей, это план", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что регион рассчитывает на новые предприятия, которые появятся в области в том числе после реализации соглашений, заключенных на полях Петербургского экономического форума.

"Если учитывать, что в этом году на петербургском форуме мы подписали соглашения на сумму более 15 млрд рублей, в прошлом было 13 млрд рублей, мы надеемся, что эти соглашения, которые мы подписали, начнут реализовываться, и деньги будут вкладываться в этом году", - пояснил зампред правительства региона. Богданов напомнил, что в июне область заключила соглашение с австрийским инвестором, который вложит в новгородскую лесную промышленность 1,5 млрд рублей. Также в 2018 году в Чудовском районе планируется открытие первого в России производства американской компании по выпуску чистящих средств.

Зампред отметил, что в регионе действует система льгот для инвесторов, в частности на имущественный налог - он обнуляется на срок до семи лет в зависимости от суммы инвестиций. При этом особенно стимулируется сельскохозяйственная отрасль. "Мы снизили порог для предприятий сельского хозяйства, для них льготы наступают уже на сумму инвестиций от 250 млн рублей на срок 7 лет. А для молочного животноводства - от 150 млн рублей", - добавил собеседник агентства. По словам Богданова, долю планируемых показателей обеспечивают и проекты уже действующих крупный предприятий, в числе которых производитель минеральных удобрений "Акрон" и "Боровичский комбинат огнеупоров".