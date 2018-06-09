Порядка 30 резидентов появится в ОЭЗ "Моглино" под Псковом к 2026 году

ПСКОВ, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 30 резидентов появится к 2026 году в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ) "Моглино", которая располагается под Псковом. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

"Мы рассчитываем, что к 2026 году в "Моглино" появится порядка 30 резидентов. Уже сейчас, если посмотреть, потенциальными резидентами зарезервировано порядка 50% мест", - пояснил собеседник агентства.

Михеев добавил, что в настоящий момент региональные власти приступили к работе по обустройству еще одной территории, на которой предполагается создание новой промышленной зоны "Ступниково". "Ступниково" позиционируется, как возможная площадка, вторая после заполнения "Моглино", и развивать "Ступниково" мы намерены уже сейчас. Мы уже занимаемся вопросами оформления земельного участка для этой зоны. Территориально "Ступниково" находится под Псковом, на выезде из города в направлении на Санкт-Петербург", - уточнил глава областного комитета по экономическому развитию.

ОЭЗ "Моглино" - это единственная экономическая зона промышленно-производственного типа на территории СЗФО, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. В настоящий момент резиденты зоны - это девять российских и иностранных компаний, которые планируют создать 780 рабочих мест, с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что по прогнозам властей, объем инвестиций в псковскую ОЭЗ "Моглино" к 2026 году превысит 13 млрд рублей.

На сегодняшний день на территории "Моглино" работают два завода: финское предприятие по производству лакокрасочной продукции "Нор-Маали" и российское - "Сибирский гостинец", выпускающее сублимированные ягоды и фрукты. Омская компания "Титан" в текущем году начнет строительство завода по производству полимерной пленки в особой экономической зоне "Моглино". Полностью производство заработает в 2022 году, объем инвестиций составит 12,7 млрд рублей. Кроме того, примерно через год в "Моглино" откроется завод по производству замороженных ягод и фруктов.