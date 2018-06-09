Кабмин предложил увеличить штрафы для банков за сомнительные операции до 1% капитала

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство предложило увеличить размер штрафов, которые Банк России применяет к кредитным организациям за совершение их клиентами операций по обналичиванию и по выводу средств за рубеж, до 1% капитала. Соответствующий проект поправок в статью 74 федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" внесен 9 июня в Госдуму.

По мнению ЦБ, применение штрафа в его действующем размере не побуждает банки противодействовать проведению клиентами сомнительных операций, так как их издержки по оплате штрафов не перекрывают получаемой ими выгоды от проведения их клиентами сомнительных операций.

"В целях повышения эффективности воздействия со стороны Банка России на недобросовестные кредитные организации путем обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России на нарушающие требования законодательства Российской Федерации кредитные организации, с выгодой, получаемой ими от проведения их клиентами сомнительных операций, законопроект наделяет Банк России правом налагать на такие кредитные организации штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы.

Введение предлагаемой меры рассчитано прежде всего на крупные и финансово устойчивые кредитные организации.

Положительный эффект для банков

Кроме штрафов ЦБ может применять к нарушителям меры в виде ограничений и запретов, однако они несут в себе финансовые, а также репутационные риски. К примеру, введение ограничения на проведение отдельных банковских операций негативно сказывается на добросовестных клиентах кредитной организации, которые лишаются возможности на срок до шести месяцев получения полноценного банковского обслуживания.

"Применение указанной меры провоцирует уход клиентов в другие кредитные организации и, как следствие, усугубляет положение кредитной организации, к которой применено ограничение", - говорится в пояснительной записке.

После того, как поправки вступят в силу, ЦБ сможет использовать ограничения и запреты как крайние меры. Как отмечают авторы документа, это, в свою очередь, способствует снижению оттока клиентов из кредитных организаций и, как следствие, снижению риска потери ими деловой репутации.

Зарубежная практика

В отличие от Банка России зарубежные финансовые регуляторы не ограничены в размере налагаемого штрафа на поднадзорные субъекты и не связаны какими-либо дополнительными условиями, при которых штраф может быть наложен.

Авторы документа приводят пример, когда в 2017 году за нарушения законодательства штата Нью-Йорк о противодействии отмыванию денежных средств в период с 2012 по 2015 годы с Deutsche Bank AG Департаментом финансовых услуг штата Нью-Иорк (ОТТА) был взыскан штраф в размере $425 млн. По аналогичным основаниям Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании с взыскало штраф в размере £163 млн с Deutsche Bank AG.