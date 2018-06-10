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Мэй призвала ЕС не применять односторонних действий против США в торговой войне

Экономика и бизнес
10 июня, 1:54 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 10, июня. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании отметила необходимость продемонстрировать, что мировая экономика "может в действительности работать на каждого"

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила введение Вашингтоном пошлин на металлы, но при этом призвала власти Европейского союза не применять односторонних действий против США в торговой войне. Свою позицию она изложила на пресс-конференции по завершении саммита G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.

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"Нам необходимо показать нашим гражданам, что глобальная экономика может в действительности работать на каждого, чтобы все почувствовали бы выгоды от свободной торговли. Это означает, что нужно проводить работу, чтобы заставить международную систему, включая Всемирную торговую организацию, действовать более эффективно. Но это не значит, что нужно применять односторонние действия против ваших партнеров", - констатировала глава британского правительства.

"Там, где мы не согласны в чем-либо с нашими союзниками, - продолжила она. - Будет правильно, чтобы мы об этом именно так и сказали, и изложили бы проблему открыто и откровенно. Именно это мы и сделали на данном саммите, продемонстрировав наше глубокое разочарование несправедливым решением США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС".

По словам Мэй, введение подобных торговых тарифов "подрывает конкуренцию, сокращает производительность труда, лишает стимулов к инновационной деятельности и в конце концов делает всех беднее". "И в ответ Евросоюз прибегнет к контрмерам", - добавила глава британского правительства.

Но в то же время Мэй отметила, что следует избегать такого сценария, при котором меры, предпринятые по принципу "око за око", приобрели бы форму эскалации, и призвала стороны "к конструктивному диалогу".

В неформальное объединение G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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