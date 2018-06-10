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Завод по глубокой переработке леса построят в Хабаровском крае до 2023 года

Экономика и бизнес
10 июня, 8:27 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 10, июня. /ТАСС

Продукцию планируют поставлять на внутренний рынок, а также экспортировать в Китай

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ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Группа компаний BM Group и суйфэньхэйская международная торговая компания "Сун Линь" (Хэйлунцзян, КНР) планируют до 2023 года построить в Хабаровском крае лесоперерабатывающий завод. Соответствующее соглашение было подписано в рамках деловой программы международной выставки-ярмарки "Наш выбор 27".

Церемония подписания соглашения по реализации инвестпроекта по строительству завода по глубокой переработке леса в Солнечном районе Хабаровского края, рассчитанного на 2018-2023 годы, состоялось в присутствии губернаторов регионов.

"Идет речь о строительстве завода по переработке древесины на территории Хабаровского края, где будут работать наши люди с китайскими специалистами. Будем вместе перерабатывать и создавать продукт с высокой добавленной стоимостью. Будут созданы новые рабочие места", - сказал позднее журналистам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Продукция глубокой переработки будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Китай.

Группа компаний BM Group занимается заготовкой, вывозом, переработкой и продажей лесоматериалов. Компания "Сун Линь" занимается экспортом и импортом различной продукции, в том числе и древесины.

В Хабаровске 10-11 июня проходит международная выставка-ярмарка "Наш выбор 27". Это диалоговая площадка в сфере торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В рамках деловой программы выставки подписываются соглашения между местными и иностранными компаниями, проходит собрание Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".

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