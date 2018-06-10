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Президент Киргизии: торгово-экономическое сотрудничество в рамках ШОС укрепит организацию

Экономика и бизнес
10 июня, 9:31 UTC+3 ЦИНДАО /Китай/ 10, июня. /ТАСС

По словам Сооронбая Жээнбекова, страны Шанхайской организации сотрудничества должны "стимулировать запуск конкретных экономических и инфраструктурных проектов"

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ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Развитие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) торгово-экономического взаимодействия поможет укреплению стран - участниц объединения. Об этом заявил в воскресенье в китайском городе Циндао во время саммита ШОС президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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"Дальнейшему укреплению нашей организации, без сомнения, будет способствовать развитие торгово-экономического сотрудничества, которое остается одним из важных направлений нашей совместной деятельности", - сказал он. По его словам, государства ШОС должны улучшать условия для торговли и инвестиций, а также "стимулировать запуск конкретных экономических и инфраструктурных проектов, привлекать бизнес-сообщества".

"Нам представляется нужным изучить проекты по созданию на пространстве ШОС специальных сельскохозяйственных технологических парков, с применением новейших технологий производства и глубокой сельхозпереработки. Для эффективного продвижения экономических проектов на пространстве ШОС кыргызская сторона выступает за скорейшее создание финансовых механизмов организации - Банка развития и Фонда развития ШОС, и предлагает продолжить процесс обсуждения и согласования вопроса учреждения Банка ШОС на территории Кыргызской Республики", - продолжил Жээнбеков.

При этом президент Киргизии также призвал страны ШОС активнее сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. "Нам нужно принять действенные меры по практическому сопряжению "Одного пояса - одного пути" с Евразийским экономическим союзом", - сказал он.

Как заверил Жээнбеков, Бишкек также заинтересован в скорейшем запуске проекта строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая существенно повысит транзитный и экспортный потенциал стран ШОС. "Отмечаем важность развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества государств - членов ШОС в обмене опытом, информацией и передовой практикой в области информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнул он.

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Темы
Саммит ШОС в Циндао Евразийский экономический союз Шанхайская организация сотрудничества
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