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Участники саммита ШОС выступили за усиление авторитета ВТО и недопущение протекционизма

Экономика и бизнес
10 июня, 10:39 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июня. /ТАСС

Члены организации заявили о необходимости оказать поддержку малому и среднему предпринимательству и содействовать электронной коммерции на пространстве ШОС

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ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили в поддержку усиления роли Всемирной торговой организации (ВТО) как гаранта стабильного развития глобальной экономической системы, препятствующего протекционистским тенденциям. Об этом говорится в декларации, опубликованной в воскресенье по итогам саммита ШОС в Циндао (Восточный Китай).

"ВТО является ключевой площадкой для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы, - говорится в документе. - В целях поддержания авторитетности и эффективности правил ВТО государства-члены выступают за совместное формирование мировой экономики открытого типа, последовательное укрепление открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также недопущение фрагментации международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых проявлениях".

Как отмечается в декларации, для свободного продвижения товаров, капиталов, услуг и технологий требуется создать благоприятные условия, предусматривающие упрощение торговых процедур.

Среди ключевых направлений по стимулированию развития свободной торговли участники саммита назвали такие меры, как оказание поддержки малому и среднему предпринимательству, содействие электронной коммерции на пространстве ШОС. "Это имеет большое значение для развития экономики, повышения занятости и роста благосостояния населения. <...> Страны ШОС выступают за дальнейшее развитие договорно-правовой базы в данных сферах", - подчеркивается в документе.

Саммит ШОС в Циндао (восточная провинция Шаньдун) состоялся 9-10 июня. Лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана обсудили вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества. По итогам встречи "шанхайской восьмерки" было подписано порядка 20 документов.

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Саммит ШОС в Циндао Шанхайская организация сотрудничества
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