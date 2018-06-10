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Путин назвал серьезным вопросом планы США ограничить поставки автомобилей из Европы

Экономика и бизнес
10 июня, 10:05 UTC+3

Президент России добавил, что такие действия могут задеть "экономические интересы очень многих стран"

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ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что намерения США ограничить поставки автомобилей из Европы могут задеть экономические интересы европейских производителей. Об этом он заявил журналистам по итогам своего визита в Китай.

"Вот это серьезный вопрос [планы США ограничить поставки европейских автомобилей], это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских", - отметил российский лидер.

По его словам, такое решение могло бы иметь негативный эффект и для всей мировой экономики.

Такие планы США Путин назвал даже "более существенными", чем "эмоциональные какие-то всплески", которыми был отмечен последний саммит G7.

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