Путин назвал серьезным вопросом планы США ограничить поставки автомобилей из Европы

ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что намерения США ограничить поставки автомобилей из Европы могут задеть экономические интересы европейских производителей. Об этом он заявил журналистам по итогам своего визита в Китай.

"Вот это серьезный вопрос [планы США ограничить поставки европейских автомобилей], это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских", - отметил российский лидер.

По его словам, такое решение могло бы иметь негативный эффект и для всей мировой экономики.

Такие планы США Путин назвал даже "более существенными", чем "эмоциональные какие-то всплески", которыми был отмечен последний саммит G7.