Назарбаев предложил создать ШОС площадку по обмену опытом в сфере цифровизации

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать площадку по обмену опытом в сфере цифровизации и новых технологий. Об этом он заявил в воскресенье на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в Циндао.

Как сообщила пресс-служба лидера Казахстана, Назарбаев в целях создания общей платформы для развития совместных современных производств и расширения электронной торговли "внес на рассмотрение идею создания площадки по обмену опытом в сфере цифровизации и новых технологий".

"Совокупную мощь трехмиллиардного человеческого потенциала наших стран следует использовать для активизации экономического сотрудничества ШОС. Важно обеспечить переход к реализации торгово-инвестиционных проектов между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов", - сказал Назарбаев.