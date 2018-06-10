Посол РФ заявил, что Москва удовлетворена положительной динамикой товарооборота с Италией

РИМ, 10 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Италией находится в стадии роста, что вызывает удовлетворение российской стороны. Об этом заявил посол РФ в Италии Сергей Разов в опубликованном в воскресенье интервью газете Messaggero.

"Мы удовлетворены положительной динамикой двустороннего товарооборота, который в прошлом году составил почти $24 млрд. В первые месяцы этого года отмечен рост почти на 10%, что внушает оптимизм", - сказал Разов. При этом дипломат отметил, что экономические связи "между странами развиваются даже в нынешних непростых условиях [санкционного режима]".

Россия выступает за "восстановление полноформатного диалога Россия - НАТО на принципах взаимного доверия, равноправного сотрудничества, учета реальных обеспокоенностей в сфере безопасности", сказал Разов. "По нашему сотрудничеству с альянсом нанесли серьезные удары решения саммитов НАТО в Уэльсе в 2014 года и в Варшаве в 2016 года, которые зажгли "красный свет" по ряду важных направлений сотрудничества - борьбе с терроризмом, [сотрудничества в] Афганистане", - отметил дипломат.

Он также сообщил, что в сфере обеспечения кибербезопасности РФ предложила итальянским коллегам вести двусторонние консультации. "Это могло бы снять возможные озабоченности в вопросах кибербезопасности", - заключил посол.