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В Австрии 90% машин Volkswagen прошли техосмотр после дизельного скандала

Экономика и бизнес
10 июня, 11:57 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

С сентября для новых автомобилей будут действовать усовершенствованные требования к показателям вредных выбросов, которые позволят избежать манипуляций со стороны производителей

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© EPA-EFE/Toms Kalnins

ВЕНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские автодилеры перепрограммировали около 90% автомобилей, которые были затронуты дизельным скандалом вокруг германского концерна Volkswagen. Об этом сообщили в министерстве транспорта, инноваций и технологий Австрии, комментируя реализацию запущенной в 2015 году программы по обязательному техническому осмотру машин этой компании.

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"В Австрии переоснащены почти 90% машин, они теперь отвечают установленным нормам. Министерство транспорта продолжает следить за отзывом в сервисы оставшихся автомобилей и делает все возможное для устранения последствий дизельного скандала", - заявил министр транспорта Норберт Хофер.

По данным министерства, в Австрии через процедуру переоснащения двигателей в общей сложности прошли 341 тыс. 916 автомобилей Volkswagen. Техосмотр предстоит провести еще для 41 тыс. 386 машин. Власти отмечают, что с сентября 2018 года для новых автомобилей будут действовать новые нормы при измерении уровня вредных выбросов в выхлопных газах, которые позволят избежать любых манипуляций со стороны автопроизводителей.

Дизельный скандал разгорелся в 2015 году вокруг германского концерна Volkswagen. Как оказалось, его автомобили с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

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